Lautaro Martinez può saltare Argentina-Uruguay. L'attaccante dell'Inter lamenta un fastidio al muscolo ischio-tibiale (coscia), lo stesso accusato nel riscaldamento prima dell'ultima sfida di campionato con l'Atalanta: per questo il Toro, riferisce TyC Sports, si allena a parte e va verso il forfait per la sfida valida per il girone sudamericano di qualificazione a Qatar 2022 (1.00 italiane nella notte tra giovedì e venerdì).