Inter ancora su Bergvall, l'Atletico Madrid si rinforza con Vermeeren

L'Inter non si arrende per Lucas Bergvall. Il centrocampista svedese classe 2006 è in trattativa col Barcellona, che però non ha ancora concluso il suo acquisto dal Djurgarden, con cui è sotto contratto fino a dicembre 2025. Così i dirigenti nerazzurri stanno cercando di capire se ci sono ancora margini per prendere questo giovane talento. In ogni caso si tratterebbe di un investimento in prospettiva futura. Sulle sue tracce c'è anche l'Eintracht Francoforte.



EURORIVALI - Invece l'Atletico Madrid, avversario dell'Inter agli ottavi di finale in Champions League, cerca di rinforzarsi già in questo mercato di gennaio. Oltre all'attaccante italiano Moise Kean in prestito dalla Juventus, il club spagnolo allenato da Diego Simeone sta provando a definire l'arrivo di Arthur Vermeeren. Il centrocampista belga, 19 anni il prossimo 7 febbraio, è sotto contratto fino a giugno 2026 con l'Anversa, che chiede una cifra vicina ai 30 milioni di euro.