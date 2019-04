TuttoSport evidenzia una frase pronunciata da Spalletti dopo la sfida contro la Juve, quando al tecnico toscano hanno chiesto chiarimenti circa il suo futuro.



“L’Inter è bene che scelga il meglio per il proprio bene. Se poi questo vuol dire annullare il mio lavoro, non conta niente. L’Inter deve avere personaggi che sappiano decidere e, soprattutto, bisogna difendere l’Inter». Non è dato a sapersi cosa intendesse l’allenatore quando ha detto che “L’Inter deve avere personaggi che sappiano decidere”, fatto sta che chi è deputato a farlo, da Beppe Marotta a Piero Ausilio - più o meno velatamente tirati in ballo più volte in stagione - non possono aver preso bene l’ennesimo fuori pista spallettiano”.