Ansia per Simone Inzaghi. Lautaro Martinez, durante Inter-Bologna, si è toccato l'interno coscia al momento del cambio nel primo tempo supplementare. Al suo posto, per precauzione, è entrato Mkhitaryan. Possibile, ovviamente, che non si tratti di nulla di particolare: seguiranno aggiornamenti. Nei prossimi giorni, infatti, l'argentino si sottoporrà ad alcuni esami che riveleranno le reali condizioni.



IL PROBLEMA - Sul finale del secondo tempo, Lautaro ha sentito tirare la coscia sinistra, visibilmente dolorante. Il capitano nerazzurro è però rimasto in campo, sostituito soltanto dopo il gol del vantaggio dell'Inter. Un cambio precauzionale, utile a evitare infortuni peggiori.



IL CAMBIO - Al momento della sostituzione, il capitano dell'Inter è apparso zoppicante e dolorante. Una volta in panchina, però, il giocatore si è prima fasciato la coscia dolorante e poi si è messo una coperta sopra al volto per nascondere le lacrime.