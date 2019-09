La Lega Serie A ha ufficializzato la lista di anticipi e posticipi dalla 3a alla 16esima giornata. Queste tutte le partite dell'Inter nel periodo compreso.



3^ GIORNATA

INTER vs Udinese - Sabato 14 settembre 2019, ore 20.45 (DAZN)



4^ GIORNATA

Milan vs INTER - Sabato 21 settembre 2019, ore 20.45 (DAZN)



5^ GIORNATA

INTER vs Lazio - Mercoledì 25 settembre 2019, ore 21.00 (Sky)



6^ GIORNATA

Sampdoria vs INTER - Sabato 28 settembre 2019, ore 18.00 (Sky)



7^ GIORNATA

INTER vs Juventus - Domenica 6 ottobre 2019, ore 20.45 (Sky)



8^ GIORNATA

Sassuolo vs INTER - Domenica 20 ottobre 2019, ore 12.30 (DAZN)



9^ GIORNATA

INTER vs Parma - Sabato 26 ottobre 2019, ore 18.00 (Sky)



10^ GIORNATA

Brescia vs INTER - Martedì 29 ottobre 2019, ore 21.00 (Sky)



11^ GIORNATA

Bologna vs INTER - Sabato 2 novembre 2019, ore 18.00 (Sky)



12^ GIORNATA

INTER vs Hellas Verona - Sabato 9 novembre 2019, ore 18.00 (Sky)



13^ GIORNATA

Torino vs INTER - Sabato 23 novembre 2019, ore 20.45 (DAZN)



14^ GIORNATA

INTER vs SPAL - Domenica 1 dicembre 2019, ore 15.00 (Sky)



15^ GIORNATA

INTER vs Roma - Venerdì 6 dicembre 2019, ore 20.45 (Sky)



16^ GIORNATA

Fiorentina vs INTER - Domenica 15 dicembre 2019, ore 20.45 (Sky)