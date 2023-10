I cambi e la svolta. Nella vittoria sul Torino Simone Inzaghi ha riproposto uno schema che già si è visto diverse volte nell'inizio di stagione della sua Inter. Intorno al 60° minuto, l'allenatore ha cambiato i due esterni e un centrocampista: dentro Dumfries, Carlos Augusto e Frattesi. E, di lì a poco, il gol di Marcus Thuram che ha sbloccato la gara. La conferma che la rosa dei nerazzurri di questa stagione è la più forte e completa della Serie A. Merito anche di acquisti come quelli dell'esterno brasiliano, arrivato dal Monza la scorsa estate in prestito con diritto di riscatto fissato sui 13 milioni di euro e rivelatosi subito importante per l'Inter. Carlos non ha subito il salto di qualità e in questi mesi ha raggiunto anche, per la prima volta, la convocazione e l'esordio con la nazionale brasiliana. Merito anche di Beppe Marotta e Piero Ausilio, che hanno anticipato la concorrenza per averlo. Su tutte, quella della Juventus...