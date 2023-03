A margine dell’incontro odierno con l’ECA, l’ad dell’Inter Alessandro Antonello ha parlato ai giornalisti presenti: “Anche per l’Italia è importante ospitare un evento così, discutere dei temi strategici importanti per il calcio europeo e italiano. Ci saranno diverse elezioni anche durante l’anno, essere qui è molto importante.. Vogliamo che sia più allargata possibile, più democratica, più inclusiva, viene allargata alle sole società che hanno anche squadre femminili, il calcio prende questa direzione".- "L’ECA gioca un ruolo primario nel supportare la UEFA nella negoziazione.. Oggi il primo tema è la solidarietà per le popolazioni colpite dal terremoto in Turchia, ci saranno diverse iniziative, anche coi singoli club. Solidarietà anche nella distribuzione dei proventi, anche per i club che non partecipano alle competizioni. Non vorremmo chiamarla solidarietà, ma investimento per il calcio”.- "Le tensioni col Psg sono risolte,. Si è parlato a livello europeo”.- "Per noi il piano A resta San Siro col Milan, dopo tre anni e mezzo di intenso lavoro, abbiamo ottenuto l’approvazione di massima del Consiglio Comunale,, vediamo, rimango fiducioso io. L’Inter ha ben chiari i prossimi passi da fare, sia col piano originario, sia qualora il Milan andasse da un’altra parte. Il piano B tutela gli interessi dei club e dei nostri tifosi ovviamente”.- "A oggi siamo secondi in campionato e riteniamo di avefre una rosa competitiva, questo è l'obiettivo minimo di stagione. A meno che, fino a che la matematica non ci condanna, non possiamo sperare di ottenere qualcosa in più. Detto questo, abbiamo una partita fondamentale, che è il ritorno degli ottavi di Champions, su cui dobbiamo puntare tantissimo, ovviamente restano concentrati anche in campionato.. Dobbiamo attendere gli eventi e saperne di più dal confronto giuridico. Sponsor? Non c'è nessuna novità rispetto a quanto dichiarato. Ci tengo a dire che il club è impegnato nella ricerca di un nuovo partner, siamo in fase avanzata di discussione con vari soggetti. Queste trattative richiedono tempo, ma siamo assolutamente fiduciosi che avremo un nuovo sponsor di maglia per la nuova stagione".