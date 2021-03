Attraverso il sito ufficiale dell'Inter arrivano nuove dichiarazioni dell'ad Corporate Alessandro Antonello dopo il lancio del nuovo logo del club.



TIFOSI E LOGO - "Voglio prima di tutto salutare i tifosi sparsi in tutto il mondo, ci mancate tanto ma vi sentiamo sempre molto vicini. Oggi (ieri ndr) è una giornata importante perché lanciamo la nostra nuova visual identity. L’idea è di guardare al futuro del nostro Club, anche con questo nuovo logo che vuole esprimere la vicinanza innanzitutto con la città di Milano".



MILANO E FUTURO - "Quello che vogliamo fare è legare sempre di più l’identità storica di Milano con l’identità storica del nostro club ma proiettata verso un futuro che ci auguriamo sia glorioso come il nostro passato".



SUNING - "Quello che ci ha portati ad oggi è stato un percorso importante, cominciato più di 4 anni fa, una linea strategica ispirata dalla nostra proprietà e su cui abbiamo lavorato in questi anni".