SULLO STADIO - "San Siro necessita di una ristrutturazione importante. Solo il 3% dei posti disponibili può avere servizi di hospitality: la media dei grandi stadi europei è il 13%. Serve una soluzione rapida, perché l'investimento pagherebbe subito".





#Inter, l'ad Antonello: 'Icardi? Non c'è preoccupazione, a oggi è il nostro attaccante e capitano, nelle prossime settimane si parlerà del rinnovo' [@marcodemi90] pic.twitter.com/YNQMheXnAV — calciomercato.com (@cmdotcom) 12 giugno 2018

Alessandro, amministratore delegato dell’, ha parlato a margine dell’evento per la presentazione del nuovo libro di Marco Bellinazzo “La fine del calcio italiano, perché siamo fuori dai mondiali e come possiamo tornarci da protagonisti”.Queste le sue dichiarazioni sul percorso di crescita intrapreso dai nerazzurri: “. Richiede tempo e i tifosi spesso non ne hanno, ma nel calcio serve programmazione e questo significa sistemare anche tutto ciò che esiste a livello organizzativo nella macchina a monte, rispetto a quello che accade in campo.. Ma lo siamo anche noi. Stiamo lavorando molto sul marchio e sulla vicinanza ai tifosi anche a livello digitale, che è fondamentale.. Dobbiamo costruire una squadra che possa competere sia in campionato che in Champions League, quindi un rafforzamento è necessario"."Non c’è nulla di cui preoccuparsi., quindi siamo assolutamente sereni.