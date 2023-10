Dopo l'annuncio di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, del ricorso contro il vincolo del secondo anello del Meazza,ha spiegato la posizione dell'Inter sul tema, illustrando più in generale quali sono le intenzioni del club rispetto alla costruzione di un nuovo stadio di proprietà: "- le parole dell'ad nerazzurro a Rai News -. E' chiaro che da parte dell'InterGuiderà il tempo: il progetto che avrà un'esecuzione più veloce, sarà quello che verrà scelto per costruire il nuovo impianto"."Fin da quando abbiamo presentato il progetto nel 2019, questa ipotesi era stata esclusa. Pensare di avere un cantiere aperto con due squadre che giocano ogni tre giorni, determinerebbe un allungamento dei tempi di esecuzione della ristrutturazione che sono impensabili"."Il dossier San Siro non è ancora stato interrotto, quindi la procedura è aperta. Dall'altra parte, ogni club sta lavorando al proprio progetto di stadio, secondo la sua competenza"."Avrà 70mila posti, oggi abbiamo dato continuità di mandato agli architetti di Populous. Ad aprile saremo pronti per affrontare l'acquisizione dell'area e partire con la progettazione esecutiva dello stadio"."Noi riteniamo di poter iniziare una nuova stagione sportiva nel 2028-29 con il nuovo stadio".