L'ad dell'Interè intervenuto a margine dell'evento MilanoParigiCapitali organizzato da Milano Finanza: “Stadi? Il confronto con la Francia è complicato, perché la Francia ha potuto beneficiare di un evento sportivo come gli Europei 2016. Diciamo che anche in Italia si sta lavorando in questa direzione, vista l’età media degli stadi è necessario un intervento. Inter e Milan da tre anni hanno presentato un master plan, in fase di discussione. In queste ore abbiamo ridepositato il piano di fattibilità tecnica ed economica al comune di Milano, che ha dato seguito alle indicazioni che l’amministrazione ci aveva dato.. Deve essere un progetto ecosostenibile, ma ripeto il dato fondamentale è che, in assenza di infrastrutture, difficilmente club come Inter o Milan, ma in generale il sistema italiano, possono tornare a competere ad alti livelli internazionali"."Una ricetta non sono io che posso darla, c’è un team di lavoro che ha iniziato ad affrontare il tema in maniera strategica.Il secondo driver al di là dello sviluppo internazionale deve essere quello tecnologico, il prodotto deve evolversi in base ai desiderata dei tifosi perché sono loro che sostengono l'industry. Stiamo ponendo le basi per colmare questo gap, ma al di là del presidio territoriale dobbiamo rivolgerci al prodotto.