L'amministratore delegato dell'area corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, è intervenuto in diretta a Radio 24 durante la trasmissione Tutti Convocati. Tanti gli argomenti trattati, a partire dall'assetto societario: "Mi rifaccio un po' anche alle dichiarazioni fatte dal nostro presidente.. È un progetto partito diversi anni fa, sfociato poi con lo Scudetto di questa estate, di cui siamo felicissimi. Proseguiamo con questa strategia, la visione rimane questa".Il rinnovo dei giocatori importanti è la dimostrazione del fatto che si voglia mantenere alta la competitività del club per i risultati futuri. La sostenibilità finanziaria non è un obiettivo solo dell'Inter, ma una cosa ormai sdoganata da tutto il mondo del calcio per un futuro più sostenibile"."Intanto il rapporto coi nostri giocatori è ottimo. Dobbiamo anche riconoscere i risultati portati dalla squadra negli ultimi due anni: finale di Europa League, secondo posto in campionato e poi Scudetto vinto. È chiaro che la pandemia e la situazione economica di tutti i club portano a fare delle riflessioni, ed è corretto che ci si sieda al tavolo per trovare una soluzione che vada bene a tutti."Il progetto Interspac, così come qualsiasi progetto arrivi dai tifosi, è sempre tenuto in considerazione. In questo particolare momento però Interspac non è stato considerato idoneo, anche perché ci è stato presentato nulla".- "La situazione è molto migliorata, già il fatto di avere gli stadi aperti al 75% anzitutto ci riempie di gioia, ma non nascondiamo anche il fattore economico-finanziario. Ci auguriamo che quanto prima si possa arrivare al 100%. Ripeto, si sta meglio oggi"."Ora si devono aprire i tavoli tecnici, perché nell'ambito della delibera ci sono alcuni cambiamenti da fare rispetto al piano originale. Dovremo riprendere i lavori per adeguarci alle richieste del Comune di Milano. È un passo fondamentale anche per la città, non solo per i club. L'aver rinunciato alle volumetrie extra non impatterà sullo stadio in sé. Noi reputiamo fondamentale il progetto stadio, questo è imprescindibile"