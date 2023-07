Il ceo corporate dell’Inter Alessandro Antonello si è concesso al Sole 24 Ore per un'intervista in cui ha parlato del tema sponsor nerazzurro dopo il rinnovo dell'accordo con Paramount+, grazie alla quale l’Inter incasserà circa 15 milioni di euro.



CONVERGENZA - "In un contesto non facile, con diversi top club europei ancora senza sponsor siamo riusciti ad anticipare il rinnovo con Nike, che migliora sensibilmente i nostri ritorni economici, e a siglare un accordo con una major come Paramount che va nel segno della convergenza tra sport ed entertainment. Per ora il contratto è annuale ma non è escluso che venga prolungato in corso d’opera", ha detto.