Il dirigente dell'Inter Alessandro Antonello ha parlato a margine del CONI Lombardia Awards:



"E' stata una stagione esaltante, abbiamo vinto due trofei e raggiunto una finale che ci mancava da tanti anni. Siamo soddisfatti, anche di come sta andando quest'annata. Atletico Madrid? Tutte le partite sono difficili, specie dopo i gironi. Saranno esaltanti, sappiamo che i nostri tifosi ci supporteranno come sempre".



STADIO - "Oggi abbiamo voluto ancora una volta coinvolgere i tifosi, capire da loro come dobbiamo muoverci. Stiamo lavorando per capire i margini, la cosa importante oggi era far sapere ai tifosi che la loro opinione è importante. Siamo in attesa della sentenza del Tar sul vincolo entro marzo, poi c'è il referendum, noi comunque siamo attivi su Rozzano".



FUTURO - "Vincere è sempre stato nei piani, la competitività sul campo e la sostenibilità coniugata ad essa. Vincere sul campo viene prima di tutto, vogliamo dare grandi soddisfazioni".