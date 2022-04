Intervistato da Radio 24, l'ad corporate dell'Inter, Alessandro Antonello, ha parlato non solo del discorso nuovo stadio, ma anche delle strategie di mercato del club nerazzurro.



SOSTENIBILITÀ E COMPETITIVITÀ - "Il tema della sostenibilità è cruciale. Il mondo è cambiato e dopo tutto quello che è successo cambiano le priorità. La sostenibilità economico-finanziaria è diventata una priorità, ed è da bilanciare con la competitività sportiva. Questi elementi vanno sempre presi in considerazione nella nostra industry, le manovre economiche vanno studiate in concerto con l'area sportiva".



MERCATO - "Voglio rassicurare i tifosi. Riteniamo che sia essenziale la sostenibilità finanziaria del club ma anche la competitività del club va garantita. Dobbiamo fare un mercato che garantisca entrambe le condizioni, competendo ai massimi livelli in Italia e all'estero. Si tratta di un lavoro molto difficile, ma con Beppe Marotta siamo certi che troveremo il giusto equilibrio".



RIDIMENSIONAMENTO? - "Non è questione di ridimensionamento, quando competitività e sostenibilità vanno di pari passo il progetto può andare avanti. Lo ha dimostrato anche il Milan".