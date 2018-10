Alessandro Antonello, amministratore delegato dell'Inter, ha parlato a Radio Rai in vista del derby di domani e si è soffermato anche sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi: "Il derby è una partita a sé stante, che potrà essere decisa da episodi, ma non sarà sicuramente una partita decisiva per il resto della stagione. Higuain vs Icardi? Come al solito i duelli tra attaccanti sono quelli che accendono di più l'interesse dei tifosi, ma ci sono due squadre in campo, con tantissimi campioni".



SUL RINNOVO DI ICARDI - "Con Mauro c'è un contratto con scadenza molto lunga, stiamo parlando ma non c'è fretta. Il clima è molto sereno e cordiale, ora abbiamo questi appuntamenti molto importanti da affrontare e Mauro è molto concentrato su queste sfide. L'aspetto contrattuale verrà affrontato e si sta affrontando, ma con estrema serenità e tranquillità da entrambe le parti perché c'è la voglia di rinnovare il contratto".