Alessandro Antonello, CEO dell'Inter, ha aperto la serata festa per i clienti IN – Inter Hospitality, che si sono ritrovati all’Hotel Magna Pars di Milano in compagnia del Chief Marketing Officer Luca Danovaro e di Matteo Pedinotti, Chief Communications Officer.



Queste le sue parole: "È un piacere essere qui stasera con voi, ci siamo visti un anno fa, quando era stato lanciato il progetto IN i cui obiettivi sono stati raggiunti. Lo stadio e le sale Hospitality diventano occasione per instaurare e rafforzare i legami con i vostri clienti ed è un'opportunità sempre più apprezzata dalle aziende e i professionisti. Per quanto riguarda i risultati della società siamo nel pieno rispetto dei piani che ci siamo posti, dal punto di vista sportivo, mancano ormai poche giornate al termine e vogliamo raggiungere il nostro obiettivo primario che è la Champions League. Mi auguro che da qui ad un anno potremmo ritrovarci ancora e condividere risultati positivi dando continuità a questo progetto con la possibilità di creare nuove relazioni e opportunità di business".