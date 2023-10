L'amministratore delegato area Corporate dell'Inter, Alessandro Antonello ha parlato a Sky Sport dello stato dell'arte dei lavori per lo stadio nerazzurro fra San Siro, anche dopo le parole del sindaco Sala e l'area di Rozzano.



SAN SIRO - "Non c'è stata rinuncia al procedimento aperto di San Siro, negli ultimi quattro anni ci siamo messi a disposizione per soddisfare le esigenze del Comune. La variante tempo è importante, sono quattro anni che stiamo attendendo risposte".



ATTI FORMALI NON IDEE - "Negli ultimi giorni abbiamo accolto dalla stampa delle aperture dell'amministrazione, ma non bastano le idee. Servono atti formali per poter dare garanzie e oggi non le abbiamo".



NO A RISTRUTTURAZIONE - "La ristrutturazione di San Siro non è mai stata nei nostri piani".



GIA' PRONTI CON ROZZANO - "A novembre dell'anno scorso, quando il Milan annunciò di voler lasciare San Siro, eravamo già pronti con l'area di Rozzano",



ENTUSIASTI - "Siamo entusiasti di Rozzano perché vuol dire che stiamo costruendo la nuova casa. Chiederemo ai tifosi come dovrà essere".