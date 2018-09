Arrivano le prime indiscrezioni sul Consiglio d'Amministrazione dell'Inter, che si è svolto oggi. Come riferisce l'Ansa, il cda nerazzurro ha approvato il bilancio al 30 giugno 2018, con una perdita di circa 18 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto ai 24 milioni del 2017. Buone notizie per quanto riguarda il Fair-play finanziario, con l'Inter che ritiene di averne rispettato i parametri (al netto delle spese per il settore giovanile e per le infrastrutture). I ricavi consolidati netti (escluso il player trading) sono aumentati del 6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa e dovrebbero superare i 280 milioni di euro. Il cda ha anche fissato la data dell'assemblea dei soci, durante la quale dovrebbe essere nominato il nuovo presidente: si svolgerà il prossimo 26 ottobre.