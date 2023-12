Il prossimo rinnovo di contratto in casa Inter, salvo sorprese, sarà quello del capitano Lautaro Martinez. Una volta sistemato il dossier legato all’argentino, però, sarà anche il momento di Nicolò Barella. Il suo attuale accordo scadrà nel 2026, ma non ci saranno problemi per il prolungamento ulteriore, con la società nerazzurra e il centrocampista che sono in linea nelle proprie intenzioni di andare avanti insieme.