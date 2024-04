Inter aritmeticamente qualificata alla Champions League 2024-25

9 minuti fa



Dopo il Bayer Leverkusen, l'Inter. La squadra di Simone Inzaghi si qualifica aritmeticamente alla Uefa Champions League 2024-25 grazie al successo interno con l'Empoli, che chiude la 30esima giornata di Serie A. I nerazzurri hanno 79 punti in classifica, 14 in più del Milan, e soprattutto sono a +27 dalla Roma quinta e, in caso di successo dell'Atalanta nel recupero contro la Fiorentina, sarebbero a +26 (l'Atalanta al momento ha 50 punti, la Roma 52). Mancano 8 giornate alla fine del campionato e in palio ci sono 24 punti. L'Inter si avvicina alla seconda stella, intanto raggiunge il primo traguardo.