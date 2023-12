Non c’era, macon i gol della suae grazie ai quattro punti di vantaggio sulla Juventus potrà. Per la verità il punteggio non rispecchia l’equilibrio di una gara in cui il Lecce si è arreso soltanto quando ha subito la seconda rete, maperché la squadra di Inzaghi ha confermato di avere la continuità e la concentrazione delle sue giornate migliori, confermando di avere un organico extralarge., comeche ha sfiorato la terza rete nel finale, quando soltanto gli interventi di Falcone hanno limitato il passivo del Lecce rimasto in dieci per l’espulsione di Banda.Senza l’infortunato Lautaro, Inzaghi promuove per la prima voltacome titolare al fianco di Thuram, ma il gol che sblocca lo 0-0 arriva da un altro nuovo acquisto, come l’attaccante austriaco destinato in partenza al ruolo di riserva. E’ il difensore Bisseck, infatti,, a deviare alle spalle di Falcone, un po’ con la testa e un po’ con la schiena, una punizione battuta da Calhanoglu allo scadere del primo tempo. E’ la prima rete in campionato per il ventitreenne tedesco, che poco prima aveva colpito la traversa con una mezza girata di destro, e il, grazie all’ispirazione di Barella e Mkhitaryan, bravissimi ad inserirsi al fianco di Calhanoglu per smarcare l’inedita coppia di attaccanti. Al momento del dunque, però, un po’ per la bravura di Falcone che gli respinge una conclusione ravvicinata e un po’ per colpa sua che fallisce la deviazione decisiva,, grazie alle accelerazioni sulle fasce di Strefezza e Banda, che però non sorprendono mai il bravissimo Sommer.Proprio nel ricordo delle occasioni avute sullo 0-0, il Lecce riparte dopo l’intervallo cone per qualche minuto si illude di poterlo raggiungere quando l’arbitro Marcenaro concede ai salentini un. I suoi colleghi Maggioni e Valeri, addetti al Var, lo invitano però a rivedereperché il suo braccio era attaccato al corpo. E così l’Inter può tirare un sospiro di sollievo, anche se il Lecce ci riprova con un tiro dalla distanza di Banda, bloccato con sicurezza da Sommer. Dal possibile 1-1 si passa in fretta al possibile 2-0, perché poi lo, a dimostrazione di un nuovo equilibrio.Inzaghi capisce che non può vivere di rendita sul vantaggio minimo e così dopo altri due interventi di Sommer,. Non è questo primo cambio, però, la spiegazione del raddoppio dell’Inter, perché. Il centrocampista avvia l’azione scambiando con l’attaccante,, esaltato dal sinistro vincente del capitano di giornata nerazzurro. A questo punto salta definitivamente l’equilibrio, anche perché il Lecce rimane in dieci per l’espulsione di Banda e nel finale, sfiorato da Asllani e da Sanchez, appena entrato al posto di Thuram. Ma visto che mancava Lautaro, basta e avanza così per passare un buon Natale, con