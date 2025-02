Getty Images

Inter, Arnautovic ha chiesto il cambio per un problema all’adduttore

13 minuti fa



Marko Arnautovic era entrato dalla panchina poco prima della mezz’ora della gara contro la Fiorentina al posto di Marcus Thuram costretto a uscire a causa di una contusione alla caviglia. L’attaccante austriaco è stato subito protagonista della gara: al 52’ ha segnato il gol-vittoria con un gran colpo di testa in area avversaria, poi però è stato costretto anche lui alla sostituzione.



PERCHÉ ARNAUTOVIC È STATO SOSTITUITO - Simone Inzaghi infatti l’ha chiamato in panchina al 76º minuto, è stato il giocatore a chiedere il cambio per un problema all’adduttore che gli sta dando diversi problemi da un po’ di tempo. Al posto di Arnautovic, l’allenatore per il finale di gara ha mandato in campo Taremi.