"Assolutamente siamo contenti degli attaccanti, ne abbiamo 4. E senza l'infortunio di Cuadrado non avremmo proprio fatto mercato a gennaio".Parole del ds dell'Pierogiusto quattro giorni fa, in riferimento all'eventualità di tornare sul mercato a gennaio in cerca di un attaccante. E' vero, numericamente le punte nerazzurre sono 4 per 2 posti, ed è vero anche, come fatto notare da Ausilio, che c'è anche Mkhitaryan da avanzare all'occorrenza. Ma è pur vero che in Champions League, a qualificazione acquisita,. E questo nonostante entrambi siano andati a segno nella pazza notte di Lisbona, rimontando insieme a Frattesi il Benfica da 3-0 a 3-3 nella ripresa.Che in tempo di Natale è anche una cosa che fa sorridere, ma il tecnico delquarto, ex compagno di un giovanissimo Arnautovic nella stagione del Triplete all'Inter (2009-10), è un avversario maledettamente serio: pian piano ha accantonato l'austriaco nella scorsa stagione, affidandosi a Ferguson da falso 9, per preparare il terreno a Zirkzee, che non ha nascosto la propria liberazione al momento dell'addio del rivale per il ruolo di punta. "Marko è un grande giocatore, ha fatto una scelta comprensibile", ha detto Motta in conferenza stampa. "L'infortunio di Sanchez, out da qualche giorno per via di un affaticamento muscolare, spalanca ancor più le porte della titolarità in Coppa Italia ad Arnautovic, cheCosa chiede l'Inter ad Arnautovic, prelevato in estate per otto milioni più due di bonus? Non certo la velocità di Thuram, dato che fisico ed età sono ben diversi. Ma sicuramente i, come quello che in Portogallo gli ha permesso di stabilire un piccolo record in Champions (in gol 4740 giorni dopo l'ultima volta).