Chiaramente la questionepotrebbe ristabilire nuovi equilibri, perché se l’operazione dovesse saltare,potrebbe ritrovarsi con un diverso budget a disposizione da investire per la punta. Per adesso, però, i nerazzurri si stanno muovendo con decisione su Marko, centravanti classe ‘89 che da Milano era già passato, portato da Marcoquando di anni ne aveva 20. Era il 2009-2010 e le sue presenze in campo furono appena tre, ma nel suo reparto c’eranoquest’ultimo considerato ai tempi come uno dei più grandi talenti della sua generazione. A fine anno partirono entrambi, loro due che tanto avevano legato, diventando molto amici: Super Mario volò al City. Per Marko, invece, iniziò la nuova esperienza al, dove sarebbe rimasto per tre stagioni, fino al 2013, senza mai brillare particolarmente.- Tredici anni dopo, Arnautovic potrebbe nuovamente varcare i cancelli della Pinetina. Di acqua sotto ai ponti ne è passata parecchia., perché in molti ad Appiano ricordano la leggerezza di quel ventenne un po’ troppo esuberante. È maturato, dicono. E anche i problemi fisici della scorsa stagione sono alle spalle: ha sofferto di un fastidio a un ossicino del piede, ma ad oggi sembra tutto risolto e per adesso il ragazzo non ha saltato neanche un allenamento. La questione è un’altra:e questo per i tifosi è un boccone difficile da mandare giù. Soprattutto dopo aver preparato la piazza con i nomi di- Più avanti si affronterà anche questo argomento con i tifosi, forse. Per adesso, invece, l’Inter sta portando avanti i dialoghi con Arnautovic, che da giorni sta facendo il diavolo a quattro con il, che non aveva alcuna intenzione di lasciarlo partire.L’Inter non è un’opportunità che capita tutti i giorni e lui vuole coglierla ad ogni costo. I rossoblu hanno inizialmente reagito con fastidio, poi hanno aperto. Ma la valutazione è alta: sper strappare l’austriaco al Bologna, una somma non banale se rapportata a un 34enne. Ancor meno banale se ad elargirla è Zhang, la cui gestione del club è ormai nota a tutti.- Dal punto di vista tecnico, però,. Ha le caratteristiche che servono a Inzaghi, gli si può giocare palla addosso e gioca con i compagni. L’unico profilo simile al suo, in Italia, è quello di, ma l’Inter ha deciso di scartare il colombiano per via dei tanti malanni fisici patiti. Ad oggi non sappiamo se e come la faccenda Samardzic possa in qualche modo incidere sulla trattativa Arnautovic, ma quello che è noto, invece, è che adesso, ovviamente per avere il tempo necessario di sostituire la punta. L’Inter, entro domani, avrà sicuramente le idee più chiare. Per adesso il borsino punte vede Arnautovic in pole rispetto a tutti gli altri.