Aggiornamenti da Sky Sport per quel che riguarda le condizioni di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco sta infatti procedendo in maniera spedita nel suo recupero dall'infortunio muscolare e in casa Inter sperano di poterlo riavere prima dei tempi previsti a disposizione. A inizio del prossimo mese, sarà effettuato un nuovo check delle condizioni dell'ex Bologna: l'auspicio di Simone Inzaghi è di averlo tra gli effettivi per la partita di Salisburgo in Champions League del prossimo otto novembre.