Markoha già brillato nel suo secondo debutto concontro il. L'exha parlato a Sportmediaset della nuova avventura in nerazzurro e degli obiettivi per questa stagione.- "Vincere la prima partita è stato importantissimo, sono molto contento di essere tornato e già, ero già emozionato all'arrivo allo stadio. Quando sei all'Inter bisogna, è importante lottare per: voglio aiutare dentro e fuori dal campo. L'obiettivo è lo, a Milano c'è uno dei derby più grandi al mondo. In questo mercato hanno rafforzato la squadra ma".- "Non ho un obiettivo di gol minimi da segnare, non me lo impongo mai e a maggior ragione dopo una sola partita giocata., che è anche meglio visto che un attaccante vuole sempre fare gol, ma fare previsioni... no".- "Dobbiamo aiutare lui come tutta la squadra, quando si è uniti e tutti si aiutano si fa sempre una bella stagione. Cosa mi chiede? Niente di strano, mi chiede di dare tutto in ogni partita e andare a mille in allenamento. Qui, poi conta il campo: è lì che va fatta la differenza".- "Prima di tutto lo scudetto, lotteremo per la seconda stella.Anche tredici anni fa nessuno ci credeva a inizio stagione, non si sa mai. Ma non è facile, bisogna fare tanto, non posso dire a inizio stagione dove arriveremo.per tutti noi giocatori e per il club".