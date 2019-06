L'Inter è alla ricerca di un grande attaccante da inserire in rosa. Il primo nome in lista è quello di Edin Dzeko, con l'attaccante della Roma ormai ad un passo dal vestire nerazzurro. Oltre al gigante bosniaco, Marotta e Ausilio stanno lavorando anche sul profilo di Romelu Lukaku, attaccante del Manchester United valutato 80 milioni di euro. Viste le difficoltà legate al bomber, i nerazzurri stanno anche valutando il profilo di Arnautovic.



IL RITORNO - Il giocatore, attualmente in forza al West Ham, stando a quanto riportato da Tuttosport, vorrebbe tornare a Milano e si è proposto al club tramite i propri agenti. L'Inter, al momento, lo considera solo un'alternativa a Lukaku, ma in caso di fallito assalto al belga, non è da escludere un ritorno dell'attaccante degli Hammers valutato circa 25 milioni di euro.