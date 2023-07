L'esterno colombiano classe 1988, al termine dei quali si trasferirà in sede per firmare il contratto annuale, fino al giugno 2024, con ingaggio da 2,5 milioni di euro netti, al lordo circa 4,60. L'ex Juventus, che ha deciso di non prolungargli il contratto scaduto lo scorso 30 giugno,, che lo considera un'alternativa credibile al titolare Denzel Dumfries, che difficilmente lascerà Milano nelle prossime settimane.L'Inter, su un giocatore già pronto, che ha alle spalle diversi campionati di Serie A, che ha esperienza e personalità per inserirsi da subito nei meccanismi di Inzaghi. Cuadrado è insieme al centrocampista della Fiorentina Jack Bonaventura è uno degli unici due giocatori ad aver sia segnato almeno un gol che fornito almeno un assist in tutte le ultime dodici stagioni del torneo. Sarà importante per lui avere un confronto con il tifo organizzato nerazzurro, che non ha preso bene il suo arrivo, come ha sottolineato ieri uno dei responsabili: "i. L'operazione ormai è conclusa, ma prima che metta piede in campo vorremmo incontrarlo per chiarirgli tutte le differenze tra l'Inter e la Juventus, tra Milano e Torino, perché mai accetteremo gli atteggiamenti che si è concesso in bianconero".