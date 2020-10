Calciomercato.com e Moneyfarm vi presentano sette trasferimenti della finestra di mercato estiva del 2020.L'Inter cambia pelle in difesa e dopo l'addio di Diego Godin, trasferitosi al Cagliari, è l'ora di un innesto. Ad Antonio Conte serviva un altro jolly, un giocatore polivalente sulla scia di D'Ambrosio e Kolarov ed è stato accontentato:, classe '89 dalle tante applicazioni nel reparto arretrato. Un affare a titolo definitivo quello realizzato con il Parma, che il nativo di Legnano saluta dopo una sola stagione, caratterizzata da 34 presenze e un gol: un anno è bastato a Darmian per rilanciarsi dopo quattro anni di alti e bassi al Manchester United, 92 presenze e un gol con i Red Devils in tutte le competizioni. Gli emiliani lo hanno voluto, ci hanno creduto e gli hanno restituito lo smalto dei tempi migliori, quelli del Torino."L’indice Moneyfarm si basa su un algoritmo che permette di stimare il valore di ogni calciatore e confrontarlo alle condizioni economiche dello scambio e del contratto, così da offrire una lettura più scientifica dei colpi di mercato di questa stagione 2020/2021.”31 anni a dicembre Darmian si profila come unaUn acquisto poliedrico, a costi contenuti: 2,5 milioni di euro al Parma per il cartellino, mentre il giocatore percepirà 2 milioni netti a stagione per 4 anni. Ad incidere sullo score è la suacon 34 presenze nella scorsa stagione, 1 gol e 1 assist oltre a 36 presenze in Nazionale, dove sotto la direzione di Conte andò a segno contro l’Azerbaijan.In quell'occasione Conte lo volle come centrale ed è proprio sulla sua versatilità che punta l'Inter per ricoprire più ruoli. Il suo ritorno in un club di prima fascia, la sua duttilità nel giocare da esterno, ma anche da terzo centrale nella difesa a tre determinano il Moneyfarm score elevato e ne fanno sicuramente un buon colpo per i neroazzurri.Girovago della Serie A,: il classe '89 è cresciuto nelle giovanili rossonere e con il Diavolo ha debuttato in A nel 2006/07. Da lì il prestito al Padova in B, poi di nuovo la A con il Palermo e l'anno successivo l'inizio dell'avventura al Torino, quattro anni con la promozione dalla B alla A alla prima stagione. Quattro stagioni di alto livello in granata prima del grande salto al Manchester United e, quattro anni più tardi, il ritorno in Italia con il Parma. Darmian si innesta nella nuova politica portata da Conte all’Inter: niente giovani da aspettare, ma giocatori pronti per dare subito l’assalto alla Juventus. Moneyfarm è una società di Gestione del risparmio scelta da oltre 40.000 investitori in Europa. Grazie al suo sistema innovativo e altamente tecnologico è stata nominata miglior consulente finanziario indipendente in Italia per cinque anni consecutivi.