La prima proposta è stata rifiutata. Il Bayern Monaco è tornato da qualche giorno a sedersi al tavolo con l'Inter per Ivan Perisic, una richiesta esplicita dell'allenatore Hansi Flick che ha gradito rendimento, continuità e serietà del croato. Ma non basta per raggiungere un accordo da subito: la dirigenza nerazzurra ha rifiutato circa 12 milioni, troppo pochi per una base d'asta che parte dai 15 milioni di euro in su, Bayern avvisato.





Mentre il dialogo tra i due club va avanti alla ricerca di un'intesa economica, il Tottenham ha rifiutato l'idea di inserire Perisic nell'operazione Ndombele per un potenziale scambio orientato più su Skriniar (ma altrettanto complesso...). L'ala dell'Inter è da sempre un pallino di José Mourinho, ma gli Spurs cercano altro e hanno bloccato sul nascere l'idea di allargare l'operazione Ndombele allo stesso Perisic.