Inter, arriva l'assist per lo stadio a Rozzano: le ultime

di proprietà del club nerazzurro. Secondo quanto riferisce Calcio e Finanza,del Comune di Rozzano, la cui validità è scattata da mercoledì 6 marzo. Una modifica - giunta dopo la richiesta dei mesi scorsi presentata da Infrafin, la società del gruppo Cabassi che possiede i terreni di Rozzano sui quali verrebbe edificato il nuovo impianto - chequalora ritenesse di procedere col progetto.- Recita così il testo della modifica al PGT di Rozzano: “Nelle destinazioni d’uso complementari a Servizi pubblici/di interesse pubblico o generale sono ricomprese anche le arene, gli stadi, le strutture di intrattenimento, anche di rilevanza comunale e/o metropolitana”.Non è da escludere che, mentre prosegue parallelamente l’iter in compagnia del Milan e del Comune di Milano per l’eventuale ristrutturazione “light” di San Siro, le parti possano concordare una proroga, alla luce anche delle recenti dichiarazioni dell’ad nerazzurro Alessandro Antonello - Sul fronte del comune di Rozzano, è bene rammentare le dichiarazioni rese nelle scorse settimane dala Sportitalia: “nel 2023 ci sono stati diversi incontri. Non abbiamo più avuto modo di confrontarci.- data di scadenza dell’esclusiva -Non è assolutamente cambiata la volontà della giunta di Rozzano, all’interno di quell’area erano previsti lavori importanti. Poi si è palesata l’Inter, e da lì in avanti è diventata la nostra opzione prioritaria”.