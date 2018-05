L'Inter è pronta ad accogliere Lautaro Martinez. Oggi l'attaccante argentino classe 1997 parte in volo da Buenos Aires verso Milano. Il suo arrivo in Italia è previsto per domani (giovedì), mentre venerdì sono in programma le visite mediche.



LE CIFRE - Il suo contratto per le prossime stagioni fino al 2023 con ingaggio da 1,5 milioni di euro netti più bonus a stagione a salire sarà depositato in Lega Calcio il prossimo 1° luglio, così il suo acquisto da 20 milioni di euro lordi (16 milioni più tasse e 2 milioni legati ai bonus) sarà messo a bilancio nel prossimo esercizio e non in quello che si chiude a fine giugno. Al Racing Club di Avellaneda andrà anche il 10% sulla plusvalenza di un'eventuale futura rivendita. L'Inter conta di inserire una clausola di rescissione tra i 110 e i 120 milioni di euro, valida solo per il mercato estero.



KO INDOLORE - Intanto questa notte Lautaro Martinez ha giocato e perso 2-1 contro il Cruzeiro in Brasile. Si tratta di una sconfitta indolore per il Racing, che si qualifica comunque alla fase a eliminazione diretta della Copa Libertadores, passando il girone proprio insieme al Cruzeiro. In campo il giovane talento si è fatto notare soprattutto per una protesta a muso duro faccia a faccia con un assistente dell'arbitro, che gli è costata un'ammonizione per proteste. A fine partita si è poi dimostrato più maturo davanti ai microfoni dei giornalisti, non facendo polemica per la sua esclusione dai convocati dell'Argentina per il Mondiale: "Sono felice, è stato un onore far parte della prima lista dei 35 migliori calciatori del nostro Paese. Farò il tifo per i miei connazionali".