Ad Appiano Gentile ci saranno altre figure professionali che si integreranno al lavoro che già molti professionisti svolgono per l'Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Guai a pensare che, pur nei limiti di un’attualità che non può regalare certezze, Zhang e l’Inter non abbiano in testa come aggredire il futuro. Steven e il nerazzurro è un legame a lunga scadenza, che include la vittoria come passaggio obbligato. Al successo si arriva con la cura dei dettagli, a tutti i livelli. Non è discorso teorico: porta punti, mica fuffa. Zhang e Marotta hanno chiarito due piani di crescita differenti. Il primo è quello relativo alle strutture e al mondo Appiano Gentile. È quasi pronto l’albergo in costruzione dentro al centro sportivo - manca un mese di lavoro -, i campi su cui allenarsi avranno terreni diversi tra di loro (uno riprodurrà San Siro) e saranno riscaldati, in generale tutta l’area - compresa la zona media - sarà ripensata in termini più moderni. E ancora: arriveranno professionisti nuovi ad Appiano. Un anno fa è stata la volta del nutrizionista, al lavoro stabilmente nel centro sportivo. Per intendersi: in questi giorni di quarantena, i pranzi e le cene dei singoli giocatori vengono cucinati ad Appiano e consegnati nelle case di ognuno. Il prossimo passo sarà l’«acquisto» di uno psicologo dello sport, che segua da vicino per tutta la settimana giocatori e staff tecnico”.