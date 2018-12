L'Inter è pronta ad effettuare un mercato stellare, il primo sotto la gestione Marotta. Proprio l'ex Amministratore delegato della Juventus, aveva già avuto contatti con Lotito per l'arrivo di Milinkovic Savic in bianconero, poi non concretizzatosi.



Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Furio Focolari, giornalista da sempre vicino all'ambiente Lazio, ha confermato la trattativa in corso tra Inter e Lazio per il centrocampista serbo. Su Milinkovic Savic per quanto l'Inter sembra momentaneamente in vantaggio, si muove anche il Milan.