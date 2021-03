L'Inter salderà molto presto le pendenze, è quanto scrive il Corriere della Sera, che spiega come siano in arrivo i pagamenti da parte di Zhang.



"L’Inter ha attraversato un periodo di difficoltà finanziaria, ha posticipato il pagamento di alcune mensilità, come pure hanno fatto altri club di serie A, ma sono in pagamento le mensilità di gennaio e le spettanze dovute per gli acquisti di mercato, tra cui la prima rata di Hakimi"