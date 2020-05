Il Barcellona ha comunicato all'Inter che intende dare un'accelerata all'affare Lautaro. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Il Barça ha comunicato all’Inter di voler definire l’affare entro metà mese o giù di lì, diciamo entro questa settimana. Fretta che per la verità non dispiace neppure all’Inter, anche per capire bene quale mercato impostare. Qualche punto fermo va fissato. Primo: l’Inter ha capito che il Barça non pagherà la clausola da 111 milioni di euro, non è quella la modalità scelta. Secondo: il club nerazzurro ha già rifiutato 80 milioni. Marotta e Ausilio vogliono che la parte contante non scenda sotto quota 90”.