Edin Dzeko non vuole lasciare l'Inter e lo ha comunicato al club. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



"L'attaccante bosniaco non vuole lasciare l’Inter in estate. Lo ha comunicato alla società in più occasioni, lo ha dimostrato a Inzaghi con i fatti. La voglia di tornare sul campo, però, ha evidentemente avuto la meglio: il centravanti è rientrato in Italia nelle scorse ore ed è pronto per rimettersi in forma. Il ritorno della Lu-La potrebbe intimorire gli avversari, ma non avrà lo stesso effetto su Dzeko. Titolare o riserva, per Edin cambia poco: la sua priorità è restare in nerazzurro”.