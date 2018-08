Secondo Sky Sport, l'Inter ha ricevuto un'informativa dalla Fifa in cui si fa presente il noto 'risentimento' del Real Madrid per il modo in cui i nerazzurri hanno trattato con Luka Modric, annunciando possibili azioni legali. L'Inter ha a sua volta risposto di aver adottato comportamenti del tutto leciti: se non si troverà un accordo possibile che il tutto sfoci in un'indagine, ma poi il più delle volte queste vicende, conclude l'inviato, si risolvono in una bolla di sapone, anche perché Modric è rimasto al Real.