Mikel Arteta gela l'Inter per Aubameyang. L'allenatore dell'Arsenal si è detto ottimista nel poter trattenere l'attaccante seguito dall'Inter: "Sono ottimista sulla possibilità di raggiungere un accordo per il rinnovo. Ha bisogno di sentirsi valorizzato, di sentire che appartiene a noi e che noi vogliamo che resti. In questo momento sono estremamente felice per come sta giocando e si sta comportando. Ho un buon rapporto con lui e so che possiamo discutere faccia a faccia di molte cose, per questo sono convinto che lui sia molto felice da noi”.