A margine dell'evento nel negozio di Brooks Brothers a Milano il terzino dell'Inter Kwadwo Asamoah ha parlato a Sky Sport, partendo dall'ultimo ko con l'Atalanta: "Una sconfitta pesante, ma è il calcio e può succedere. Dobbiamo imparare tanto, quello di Bergamo è uno schiaffo pesante per noi. Ora guardiamo avanti e lavoriamo bene per migliorare di partita in partita".



SALTO DI QUALITA' - "Il match con il Frosinone non è semplice, è sempre complicato quando si gioca con queste squadre: se non si va in campo convinti, si può perdere o pareggiare. Dobbiamo mettere cattiveria: se vinciamo sabato, avremo più motivazioni per la gara con il Tottenham. Diamo un segnale".



CHAMPIONS E SERIE A - "Stiamo cercando di passare il turno, mancano ancora due partite: dobbiamo sudare e tenere duro. In campionato è ancora lunga, ci sono tante partite e sappiamo che non è semplice".



MAROTTA - "E' un piacere lavorare con lui, è un direttore con il quale ho lavorato sei anni. Se arriva, per me è un grande piacere perché ha grande personalità".