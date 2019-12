È un elemento su cui Conte avrebbe voluto fare affidamento ma gli infortuni ne hanno limitato l'utilizzo. Non c'è ancora alcuna certezza circa la data di rientro di Kwadwo Asamoah, che a differenza di Barella e Sanchez (tornati in gruppo) continua ad allenarsi con sedute personalizzate, ma il suo recupero non sembra lontanissimo. Da Appiano Gentile filtra serenità, il calciatore potrebbe tornare a disposizione di Conte per la gara di campionato contro l'Atalanta.