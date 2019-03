Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 contro l'Eintracht Francoforte: "Nel primo tempo abbiamo creato tanto, ma abbiamo sbagliato il rigore. È un buon risultato non aver subito gol è positivo. Arrabbiato per l'ammonizione? Sì, pensavo fischiasse punizione per noi e invece ha dato fallo a loro e giallo a me. Quando si prende giallo nel primo tempo si abbassano i ritmi e serve attenzione".