La fascia sinistra dell'Inter, la prossima stagione, avrà un nuovo proprietario. Kwadwo Asamoah, che non ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus, è pronto a vestire la maglia nerazzurra e iniziare una nuova avventura in Italia, dove aveva indossato solo maglie bianconere. Queste le parole del mancino ghanese a Citi FM: "Le voci di mercato sono frequenti, come giocatore, le squadre si approcciano a te, provano a fare le loro mosse. Non resto alla Juventus perché ho già fatto una dichiarazione e ho detto addio. Probabilmente, la squadra alla quale mi unirò sarà annunciata molto presto. Ho trascorso sei anni positivi con la Juventus, alla fine di ognuno sono arrivati grandi successi e trofei. Sono così felice, non tutti i giocatori hanno l'opportunità di vincere trofei ogni anno. Sono grato di aver partecipato a quello che siamo riusciti a fare con questo fantastico club".