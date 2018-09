Kwadwo Asamoah e Stefan de Vrij hanno incontrato oggi i tifosi nerazzurri all'Inter Store di Milano. Ecco le parole del ghanese a Inter Tv: "Oggi sono contento di essere qui e incontrare tanti tifosi. Sabato ricomincia il campionato dopo la sosta, stiamo lavorando bene anche se mancano ancora alcuni nazionali, sarà importante fare un buon risultato e poi giocare in Champions League tranquilli. Dobbiamo incontrare il Parma al meglio per avere una marcia in più in Europa: se daremo il massimo sabato, il resto verrà da sé. I tifosi sono sempre importanti, vincere fa sempre piacere a tutti e noi faremo il massimo per riuscirci. Qui all'Inter mi ha colpito il fatto di sentirmi subito a casa, non mi manca nulla, i tifosi mi hanno dato subito grande calore, i compagni mi hanno accolto bene, mi sento bene".