Kwadwo Asamoah, difensore dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Inter Tv la partita pareggiata per 0-0 dai nerazzurri contro l'Atalanta.



SULLA PARTITA - "Abbiamo fatto tutti una grande partita, contro una squadra che viene a giocare sempre nell'uno contro uno. Non è facile giocare contro una formazione che per novanta minuti ti viene a pressare. Nei primi venti abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a sbloccare la partita. Penso che possiamo migliorare sempre, di gara in gara. Stiamo lavorando tanto, mancano poche partite per finire il campionato. Io fisicamente mi sento molto bene rispetto ad inizio stagione perché sto lavorando diversamente".



SULLE PROSSIME PARTITE - "Per noi tutte sono difficili, ma dobbiamo ragionare partita dopo partita. Il Frosinone è andato a vincere a Firenze e non è facile. Giocheranno in casa, sicuramente non sarà una partita facile. Dobbiamo essere pronti a giocare contro chiunque". SUL GRUPPO - "Tutti i giocatori sono molto importanti, noi abbiamo bisogno di tutti. Abbiamo che De Vrij che entra in questi giorni, manca poco e ci servono tutti".



SULL'INFORTUNIO DI BROZOVIC - "Ha pesato? Sì, ha qualità diverse ed è molto bravo nel suo ruolo. Quando è uscito abbiamo avuto difficoltà ad attaccare. Abbiamo preso un punto importante, ma la prossima dobbiamo cercare di vincerla":



SUL FORCING FINALE - "Ci abbiamo provato, siamo cresciuti molto. Dopo quello che è successo nei mesi passati siamo più squadra. Anche col ritorno di Mauro si vede che tutti hanno altre motivazioni. Vogliamo raggiungere il nostro obiettivo".