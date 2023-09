La Francia sarà impegnata durante questa sosta in due sfide contro Irlanda e Germania. Il commissario tecnico Didier Deschamps ha convocato anche Benjamin Pavard, l'ultimo arrivato in casa Inter, che presto farà il suo debutto in Serie A. Il c.t. transalpino oggi in conferenza stampa si è espresso anche sull'inizio della nuova avventura dell'ex Bayern Monaco: "Al Bayern ha giocato in diversi ruoli. Considerando come gioca l'Inter, potrebbe giocare a destra nei tre difensori. Spero che vada tutto bene per lui nelle prossime settimane. Sa cosa mi aspetto da lui".