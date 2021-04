Secondo quanto scrive il Daily Mail, Ashley Young, in scadenza a giugno, sarebbe tentato dalla possibilità di tornare in Inghilterra. E il club più forte sull'esterno classe '85 è il Watford, squadra che lo ha lanciato tra i professionisti. Tutto dipende dalla promozione in Premier League degli Hornets (al momento secondi in Championship, ndr) e dalla volontà del giocatore.