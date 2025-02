Getty Images

Inter, Asllani ammonito: era diffidato, salterebbe l'eventuale derby con il Milan in semifinale

16 minuti fa



Arriva una prima possibile tegola in vista del prossimo turno di Coppa Italia (nel caso in cui l’Inter dovesse centrare il successo contro la Lazio e giungere così alla semifinale con il Milan).



Nel corso della prima frazione contro la formazione biancoceleste guidata da Marco Baroni, intorno al minuto 14, Asllani ha effettuato un duro intervento in scivolata su Zaccagni, capitano odierno della Lazio. Un chiaro fallo in ritardo da parte del centrocampista albanese che non è riuscito a evitare l’ammonizione, con il cartellino giallo estratto da Fabbri.



Un giallo pesante perché l’ex mediano dell’Empoli era diffidato: salterebbe, dunque, l’eventuale semifinale e il derby contro il Milan.