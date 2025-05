Inter, Asllani decisivo: "Con il Barcellona è la partita dell'anno, vogliamo tornare in finale di Champions"

Getty Images

, decisivo su calcio di rigore al 9', ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il successo degli uomini di Simone Inzaghi contro la formazione di Paolo Zanetti, con ovviamente uno sguardo alla semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona: "Dobbiamo lavorare tutti insieme perché siamo una squadra forte e un grandissimo gruppo, non importa chi gioca e chi no.".

- "Arrivare in fondo in tutte le competizioni era un nostro obiettivo, non ci siamo riusciti per la Coppa Italia, ora abbiamo perso punti in campionato ma non si sa mai cosa succede. Poi" ha poi proseguito il sostituto di Hakan Calhanoglu, in panchina contro i gialloblù.- A Dazn ha parlato anche, protagonista di una buona partita sulla fascia sinistra: "Vogliamo rimanere attaccati al Napoli perché non si sa cosa può succedere e quindi dobbiamo rimanere lì. Motivo di orgoglio per me le due finali europee con la Roma; ho capito subito perché la Champions è così importante per la squadra,".